Perto de assinar com o Flamengo, Arturo Vidal desembarca no Rio de Janeiro; vídeo

Vários torcedores do Flamengo foram até ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para receber o meia Arturo Vidal, novo reforço do clube. O jogador chegou em um voo fretado. O atleta assinará um contrato até o final da temporada 2023.

"Estou feliz de estar aqui. É um momento muito lindo. Vou ao jogo como torcedor do Flamengo. Ainda estamos terminando as conversas", disse o jogador, em suas primeiras palavras no Rio.

A apresentação oficial de Vidal ainda deve demorar mais alguns dias. Isto porque a documentação, para que o jogador seja regularizado, ainda precisa ser completada. A data esperada para a oficialização do negócio é dia 16 deste mês, quando ocorre a abertura da janela de transferências.