Mosaico 3D da torcida do Vasco faz alusão à luta histórica do clube: ‘Resistiremos’; veja

Para marcar o retorno do Vasco a São Januário na partida contra o Coritiba, nesta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A, a torcida do Gigante da Colina preparou uma grande festa e um mosaico 3D será formado na parte social das arquibancadas, de frente para as cabines de transmissão com a palavra “resistiremos”.

Na imagem divulgada pelo jornalista Bruno Braz, o destaque do mosaico tem a figura de um torcedor com o uniforme dos Camisas Negras, segurando uma faixa com a palavra “resistiremos”. A ação exalta uma luta histórica do clube, contra preconceitos no futebol, como o elitismo e o racismo, bandeiras do Gigante da Colina.

(Divulgação / Bruno Braz)

As organizadas pedem que os torcedores não movam os cartazes dos lugares e cheguem cedo ao estádio. A partida entre Vasco e Coritiba começa às 19h, e as duas equipes brigam para sair da zona de rebaixamento da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro.