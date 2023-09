Após 90 dias de São Januário fechado, torcida do Vasco promete grande festa em casa

Os 90 dias de espera finalmente estão chegando ao fim, e a torcida do Vasco finalmente vai poder voltar à São Januário. O esperado reencontro vai ser na quinta-feira (21), às 19h, contra o Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo será a estreia do técnico Ramón Díaz e de reforços do Vasco com apoio da torcida em casa.

Com a vitória por 4 a 2 em cima do Fluminense, a torcida chega para a partida empolgada, e promete uma festa como nunca vista antes, com direito a mosaico, bandeirão 3D e outras ações que vão esquentar as arquibancadas. O mosaico era planejado para o jogo contra o Fluminense no Estádio Nilton Santos, no entanto não foi aprovado e ficou para o retorno à São Januário.

O treinador Ramón Díaz, que chegou no time em julho, ainda não encontrou a torcida vascaína em casa, mas está cheio de expectativa para o momento. “Sempre disse que para a gente (jogar com a torcida) é muito importante, e em nossa casa vai ser ainda melhor. Vamos colocar mais pressão. Vim muitas vezes aqui para jogar a Libertadores e sempre foi muito difícil jogar em São Januário. Por isso queremos jogar em nossa casa, ser protagonistas ali”, disse o técnico após a vitória em cima do Fluminense.

Além do técnico, dez jogadores contratados na janela de transferências chegaram ao Gigante da Colina com o Estádio já interditado. Fora Rossi, que jogou no clube em 2019, nove jogadores devem estrear na quinta-feira.

Antes da interdição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e da punição com quatro jogos sem torcida, o Vasco tinha a décima maior média de torcida pagante do futebol brasileiro em 2023. Agora, na 18ª posição na tabela do Brasileirão com 21 pontos, o time quer sair da zona de rebaixamento com ajuda da torcida.