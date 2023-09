Após quatro anos, comentarista Pedrinho deixa Rede Globo para novos projetos; saiba qual

O comentarista da Rede Globo Pedrinho pediu demissão após quatro anos de atividade na emissora. De acordo com o próprio ex-jogador de futebol, o motivo seria a busca por novos projetos, entre eles à Presidência do Vasco. O comunicado veio por meio das redes sociais, nesta quinta-feira (14).

Pedrinho fazia parte do time de comentaristas da Globo desde 2019. O ex-meia festejou o convite da antiga direção do clube e mostrou-se empolgado com o novo desafio na carreira, que terá o advogado Paulo Salomão, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na mesma chapa.

"Hoje estou saindo do grupo Globo em busca de novos projetos. Uma casa que me deu a oportunidade de mostrar meu conteúdo, que me permitiu comentar em jogos e programas e perceber que após a carreira de atleta é possível ser feliz nessa profissão. Quero agradecer a todos da empresa que ao longo desses 4 anos me permitiram realizar muitos objetivos profissionais. Obrigado, SporTV e Globo", escreveu Pedrinho.

VEJA MAIS

Quem é o Pedrinho do Vasco, ex-comentarista da Globo?

Pedrinho tem 46 anos, é ex-atleta do Vasco, mas está aposentado desde 2013. Atuou quase duas décadas como meio campista, sendo canhoto como marca registrada. Deixou os gramados após lesão. Pelo Clube de São Januário integrou o time que conquistou os títulos Brasileiros de 1997 e 2000, a Copa Libertadores de 1998, a Copa Mercosul, dos anos 2000, o Carioca, de 1998 e o Torneio Rio-São Paulo, de 1999.