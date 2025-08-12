Monza x Inter de Milão: onde assistir ao vivo o jogo amistoso de hoje (12/08)

Monza x Inter de Milão disputam hoje, terça-feira (12/08), um jogo amistoso. A partida tem seu início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Brianteo, em Monza, Itália. Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monza x Inter ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball e pelo canal de Youtube da SportyNet, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, todos amistosos, o Monza perdeu para a Atalanta por 2 a 1 e venceu o Collina d'Oro por 4 a 1, a Giana Erminio por 1 a 0, o Alcione por 2 a 0 e o AlbinoLeffe pelo mesmo placar.

Já o Inter passou por um empate de 1 a 1 com Monterrey, uma vitória de 2 a 1 sobre Urawa Reds, outra de 2 a 0 contra o River Plate, uma derrota de 2 a 0 para o Fluminense e uma vitória de 2 a 1 sobre o Mônaco.

Monza x Inter: prováveis escalações

Monza: Sem informações.

Internazionale: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Monza x Internazionale

Amistoso

Local: Estádio Brianteo, em Monza, Itália

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 16h