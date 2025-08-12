Monza x Inter de Milão: onde assistir ao vivo o jogo amistoso de hoje (12/08) Monza e Inter de Milão jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 12.08.25 15h00 O Inter vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Mônaco (X/ @Inter) Monza x Inter de Milão disputam hoje, terça-feira (12/08), um jogo amistoso. A partida tem seu início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Brianteo, em Monza, Itália. Confira onde assistir ao vivo: Onde assistir Monza x Inter ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo OneFootball e pelo canal de Youtube da SportyNet, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, todos amistosos, o Monza perdeu para a Atalanta por 2 a 1 e venceu o Collina d'Oro por 4 a 1, a Giana Erminio por 1 a 0, o Alcione por 2 a 0 e o AlbinoLeffe pelo mesmo placar. Já o Inter passou por um empate de 1 a 1 com Monterrey, uma vitória de 2 a 1 sobre Urawa Reds, outra de 2 a 0 contra o River Plate, uma derrota de 2 a 0 para o Fluminense e uma vitória de 2 a 1 sobre o Mônaco. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira WSG Tirol x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (12/08) WSG Tirol e Real Madrid jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Monza x Inter: prováveis escalações Monza: Sem informações. Internazionale: Sem informações. FICHA TÉCNICA Monza x Internazionale Amistoso Local: Estádio Brianteo, em Monza, Itália Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave monza Inter de Milão jogo amistoso jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00