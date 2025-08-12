WSG Tirol x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (12/08)

WSG Tirol x Real Madrid disputam hoje, terça-feira (12/08), um jogo amistoso. A partida inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Tivoli Neu, em Innsbruck, Áustria. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir WSG Tirol x Real Madrid ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SportyNet e pelo seu canal de Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o WSG Tiol perdeu para o Shabab Al Ahli por 1 a 0, foi superado pelo Al Ahli por 2 a 1, goleou o time reserva do Admira por 4 a 0, superou o Hartberg por 4 a 2 e goleou o LASK por 3 a 1.

Real Madrid passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Pachuca, outra de 3 a 0 contra Salzburg, uma terceira de 1 a 0 contra o Juventus, outra de 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund e uma derrota de 4 a 0 para o PSG.

WSG Tirol x Real Madrid: prováveis escalações

Tirol: Stejskal; M. Boras, Lawrence, Gugganig; Q. Butler, V. Müller, M. Taferner, B. Böckle; Sabitzer, M. Wels; T. Anselm. Técnico: Philipp Semlic.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Dani Ceballos, Brahim Díaz; Vini Jr, Gonzalo García e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

WSG Tirol x Real Madrid

Amistoso

Local: Estádio Tivoli Neu, em Innsbruck, Áustria

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 14h