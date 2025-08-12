WSG Tirol x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (12/08) WSG Tirol e Real Madrid jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 12.08.25 13h00 O último jogo do Real Madrid foi sua derrota de 4 a 0 para o PSG nas semifinais do Mundial de Clubes (X/ @realmadrid) WSG Tirol x Real Madrid disputam hoje, terça-feira (12/08), um jogo amistoso. A partida inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio Tivoli Neu, em Innsbruck, Áustria. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir WSG Tirol x Real Madrid ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SportyNet e pelo seu canal de Youtube, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o WSG Tiol perdeu para o Shabab Al Ahli por 1 a 0, foi superado pelo Al Ahli por 2 a 1, goleou o time reserva do Admira por 4 a 0, superou o Hartberg por 4 a 2 e goleou o LASK por 3 a 1. Real Madrid passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Pachuca, outra de 3 a 0 contra Salzburg, uma terceira de 1 a 0 contra o Juventus, outra de 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund e uma derrota de 4 a 0 para o PSG. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira WSG Tirol x Real Madrid: prováveis escalações Tirol: Stejskal; M. Boras, Lawrence, Gugganig; Q. Butler, V. Müller, M. Taferner, B. Böckle; Sabitzer, M. Wels; T. Anselm. Técnico: Philipp Semlic. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Dani Ceballos, Brahim Díaz; Vini Jr, Gonzalo García e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso. FICHA TÉCNICA WSG Tirol x Real Madrid Amistoso Local: Estádio Tivoli Neu, em Innsbruck, Áustria Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogo amistoso jogos de hoje WSG Tirol Real Madrid COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Libertadores da América Peñarol x Racing: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) da Libertadores Peñarol e Racing jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 20h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B CRB e Athletic jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 12.08.25 18h30 Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores Fortaleza e Vélez Sarsfield jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 12.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 12.08.25 7h00