O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Mönchengladbach x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Bundesliga

Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Enquanto o Bayern lidera a Bundesliga e venceu todas as partidas que jogou, Borussia Mönchen está na lanterna e ainda não obteve vitórias (X/ @FCBayernEN)

Borussia Mönchen x Bayern de Munique disputam hoje, sábado (25/10), a 8° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 10h30 (horário de Brasília), no Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Borussia Mönchen x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube,  a partir das 10h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia Mönchen está na lanterna da Bundesliga, ainda não obteve vitórias e soma 3 empates, 4 derrotas, 6 gols marcados e 15 gols sofridos.

Já o Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão, venceu todas as 7 partidas que já jogou e acumula 27 gols marcados e 4 gols sofridos.

Mönchengladbach x Bayern: prováveis escalações

Borussia: Moritz Nicolas; Joe Scally, Marvin Friedrich, N. Elvedi e Kevin Diks; Rocco Reitz, Philipp Sander, Yannick Engelhardt e J. Castrop; Haris Tabakovic e Florian Neuhaus.

Bayern: M. Neuer; Konrad Laimer, D. Upamecano, J. Tah e R. Guerreiro; Joshua Kimmich e A. Pavlovic; L. Karl, M. Olise e Luis Díaz; H. Kane.

FICHA TÉCNICA
Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique
Bundesliga
Local: Borussia-Park, em Mönchengladbach, Alemanha
Data/Horário: 25 de outubro de 2025, às 10h30

.
