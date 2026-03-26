Moldávia x Lituânia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03) Moldávia e Lituânia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 26.03.26 11h00 Em seu último jogo, a Lituânia perdeu para a Holanda por 4 a 0 (Facebook/ @LTUfutbolas) Moldávia x Lituânia disputam hoje, quinta-feira (26/03), um jogo amistoso. A partida inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Moldávia x Lituânia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 12h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a Moldávia perdeu para Israel por 4 a 0, foi goleado pela Noruega por 11 a 1, empatou com a Estônia por 1 a 1, perdeu para a Itália por 2 a 0 e foi goleado por Israel por 4 a 1. Já a Lituânia registrou um empate de 1 a 1 com Malta e uma sequência de derrotas de 3 a 2 para a Holanda, de 2 a 1 para a Finlândia, de 2 a 0 para a Polônia e de 4 a 0 para a Holanda. Moldávia x Lituânia: prováveis escalações Moldávia: Avram; Craciun, Baboglo, Gherasimencov; Forov, Bodisteanu, Caimacov, Perciun, Reabciuk; Postolachi, Damascan Lituânia: Gertmonas; Armalas, Utkus, Tutyskinas; Sirvys, Vorobjovas, Gineitis, Lasickas; Sirgedas, Kalinauskas; Cernych FICHA TÉCNICA Moldávia x Lituânia Amistoso Local: Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia Data/Horário: 26 de março de 2026, 12h