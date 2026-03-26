Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Moldávia x Lituânia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (26/03)

Moldávia e Lituânia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em seu último jogo, a Lituânia perdeu para a Holanda por 4 a 0 (Facebook/ @LTUfutbolas)

Moldávia x Lituânia disputam hoje, quinta-feira (26/03), um jogo amistoso. A partida inicia às 12h (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Moldávia x Lituânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a Moldávia perdeu para Israel por 4 a 0, foi goleado pela Noruega por 11 a 1, empatou com a Estônia por 1 a 1, perdeu para a Itália por 2 a 0 e foi goleado por Israel por 4 a 1.

Já a Lituânia registrou um empate de 1 a 1 com Malta e uma sequência de derrotas de 3 a 2 para a Holanda, de 2 a 1 para a Finlândia, de 2 a 0 para a Polônia e de 4 a 0 para a Holanda.

Moldávia x Lituânia: prováveis escalações

Moldávia: Avram; Craciun, Baboglo, Gherasimencov; Forov, Bodisteanu, Caimacov, Perciun, Reabciuk; Postolachi, Damascan

Lituânia: Gertmonas; Armalas, Utkus, Tutyskinas; Sirvys, Vorobjovas, Gineitis, Lasickas; Sirgedas, Kalinauskas; Cernych

FICHA TÉCNICA
Moldávia x Lituânia
Amistoso
Local: Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia
Data/Horário: 26 de março de 2026, 12h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Lituânia

Moldávia

jogos de hoje

Amistoso Internacional
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda