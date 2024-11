Mangueirão recebe III Seminário de Direito Desportivo & Gestão; saiba quando e como participar

No dia 5 de dezembro, a Federação Paraense de Futebol (FPF) realizará o III Seminário de Direito Desportivo & Gestão, sob a coordenação do diretor jurídico da entidade, Dr. André Cavalcante. O evento está programado para às 17h, no auditório do estádio Mangueirão, e ocorrerá pela primeira vez em um formato ampliado, que incluirá discussões sobre gestão além de questões jurídicas, visando enriquecer o debate sobre esportes.

O seminário incluirá palestras do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Dr. Luís Otávio Veríssimo, e do membro da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD/CBF), Dr. Pedro F. Teixeira. A participação será em formato híbrido, permitindo que o público assista tanto presencialmente quanto de forma online.

VEJA MAIS

O Diretor Jurídico da FPF, André Cavalcante ressaltou: “Pelo terceiro ano consecutivo, a Federação Paraense de Futebol realiza o Seminário de Direito Esportivo. Este ano, há uma novidade: o evento passará a se chamar Seminário de Direito Desportivo & Gestão, pois não nos restringiremos apenas às questões jurídicas; também discutiremos outros temas. Esperamos a presença de profissionais do direito, estudantes e todos os que se interessam pelo esporte e pelo futebol.”