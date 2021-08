Mané Garrincha: duelo entre Flamengo e Olimpia chega a 10 mil ingressos vendidos

Desde o dia 5 de agosto, a torcida do Flamengo viu a possibilidade de compra para assistir ao jogo do clube diante do Olimpia, nesta quarta, pela volta das quartas de final da Libertadores, do estádio. E o Mané Garincha, em Brasília, já tem ao menos 10 mil rubro-negros garantidos. As vendas se encerram às 12h de amanhã, dia do confronto, cuja bola rola a partir das 19h15.

Para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá ter tomado as duas doses de uma das vacinas disponíveis e aprovadas em território nacional, ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, até o dia 03/08/2021, ou deverá apresentar resultado negativo do exame RT-PCR, realizado a partir das 19h15 do dia 15 (domingo passado).

Os valores dos ingressos variam entre R$ 140 e R$ 500. O Mané Garrincha, cabe ressaltar, está com 30% da capacidade do estádio liberado. A diretoria rubro-negra espera comercializar cerca de 15 mil ingressos, sendo que há, aproximadamente, 18 mil à venda (virtualmente).

Com o 4-1 em Assunção, o Flamengo traz para a partida de volta uma vantagem expressiva. O duelo será na próxima quarta-feira, em Brasília, e o Rubro-Negro pode perder até por 3 a 0 ou por dois gols de diferença (4 a 2, 5 a 3 e assim por diante) que avançará para as semifinais da Libertadores.

Veja mais:

.Critérios, fiscalização e vacina; médico detalha situações da possível volta das torcidas aos estádios do Pará

.Remo vai priorizar o sócio-torcedor quando o público voltar aos estádios, afirma presidente

.Saiba o que diz o protocolo da CBF para retorno do público aos estádios

.Clubes vão priorizar sócios-torcedores na volta do público aos estádios no Brasil

.CBF emite documento e FPF organiza protocolo para a volta das torcidas no Pará