Mali x Comores: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Mali x Comores disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Berkane, no Marrocos. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mali x Comores ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As Comores são as vice-líderes do Grupo I e acumulam um total de 4 vitórias, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Mali ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

Mali x Comores: prováveis escalações

FICHA TÉCNICA

Mali x Comores

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Municipal de Berkane, no Marrocos

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 16h