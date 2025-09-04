Mali x Comores: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Mali e Comores jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e horário do jogo Thalles Leal 04.09.25 15h00 As Comores somam 3 pontos a mais que Mali (X/ @AiglesDuMali_) Mali x Comores disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Berkane, no Marrocos. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mali x Comores ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As Comores são as vice-líderes do Grupo I e acumulam um total de 4 vitórias, 2 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Mali ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 8 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Camarões x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Camarões e Suazilândia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Argélia x Botsuana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Mali x Comores: prováveis escalações Mali: Sem informações. Comores: Sem informações. FICHA TÉCNICA Mali x Comores Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Municipal de Berkane, no Marrocos Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Mali Comores jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Argélia x Botsuana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Argélia e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Camarões x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Camarões e Suazilândia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 15h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Mali x Comores: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Mali e Comores jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e horário do jogo 04.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53