Malawi x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/9) pelas Eliminatórias da Copa Malawi e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.09.25 12h00 O Malawi vem de uma vitória de 2 a 1 sobre a Namíbia (X/ @FaMalawi) Malawi x Libéria disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Bingu, em Lilongwe, Malawi. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Malawi x Libéria ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Libéria ocupa a 4° posição do Grupo H e soma 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos. O Malawi é o 2° colocado do mesmo grupo com um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Guiné x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Guiné e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Malawi x Libéria: prováveis escalações Malawi: William Thole, McDonald Lameck, Denis Chembezi, Alick Lungu, Yankho Singo, Robert Saizi, Charles Petro, Wisdom Mpinganjira, Lloyd Njaliwa, Gabadinho Mhango, Richard Mbulu Libéria: Tommy Songo, Mark Pabai, Prince Balde, Natus Jamel Swen, Nelson Laomie, Oscar Dorley, Nohan Kenneh, Salomon Tweh, Bryant Farkarlun, Ayouba Kosiah, Edward Ledlum FICHA TÉCNICA Malawi x Libéria Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional Bingu, em Lilongwe, Malawi Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Malawi Libéria jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Guiné x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Guiné e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Malawi x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/9) pelas Eliminatórias da Copa Malawi e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 12h00 Investimento e tecnologia Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social. 08.09.25 11h13 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00