Malawi x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/9) pelas Eliminatórias da Copa

Malawi e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O Malawi vem de uma vitória de 2 a 1 sobre a Namíbia (X/ @FaMalawi)

Malawi x Libéria disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Bingu, em Lilongwe, Malawi. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Malawi x Libéria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Libéria ocupa a 4° posição do Grupo H e soma 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

O Malawi é o 2° colocado do mesmo grupo com um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

Malawi x Libéria: prováveis escalações

Malawi: William Thole, McDonald Lameck, Denis Chembezi, Alick Lungu, Yankho Singo, Robert Saizi, Charles Petro, Wisdom Mpinganjira, Lloyd Njaliwa, Gabadinho Mhango, Richard Mbulu

Libéria: Tommy Songo, Mark Pabai, Prince Balde, Natus Jamel Swen, Nelson Laomie, Oscar Dorley, Nohan Kenneh, Salomon Tweh, Bryant Farkarlun, Ayouba Kosiah, Edward Ledlum

FICHA TÉCNICA
Malawi x Libéria
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Nacional Bingu, em Lilongwe, Malawi
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 13h

