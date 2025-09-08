Guiné x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Guiné e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.09.25 12h00 A Argélia soma 5 pontos a mais que a Guiné nas eliminatórias africanas (X/ @CAF_Online) Guiné x Argélia disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Guiné x Argélia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Argélia lidera o Grupo G e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 19 gols marcados e 7 gols sofridos. Já a Guiné é vice-líder com 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Guiné x Argélia: prováveis escalações Guiné: Camara; Conte, Diakhaby, Dembo Sylla e Issiaga Sylla; Mory Konaté e Abdoulaye Touré; Aliou Baldé, Seydouba Cissé e Morlaye Sylla; Guirassy. Argélia: Guendouz; Atal, Mandi, Tougai e Bensebaini; Boudaoui, Bentaleb e Aouar; Mahrez, Gouiri (Bounedjah) e Amoura. FICHA TÉCNICA Guiné x Argélia Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Guiné Argélia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Guiné x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Guiné e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Malawi x Libéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/9) pelas Eliminatórias da Copa Malawi e Libéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 12h00 Investimento e tecnologia Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social. 08.09.25 11h13 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00