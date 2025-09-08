Capa Jornal Amazônia
Guiné x Argélia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa

Guiné e Argélia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Argélia soma 5 pontos a mais que a Guiné nas eliminatórias africanas (X/ @CAF_Online)

Guiné x Argélia disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Guiné x Argélia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Argélia lidera o Grupo G e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 19 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Guiné é vice-líder com 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 5 gols sofridos.

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Guiné x Argélia: prováveis escalações

Guiné: Camara; Conte, Diakhaby, Dembo Sylla e Issiaga Sylla; Mory Konaté e Abdoulaye Touré; Aliou Baldé, Seydouba Cissé e Morlaye Sylla; Guirassy.

Argélia: Guendouz; Atal, Mandi, Tougai e Bensebaini; Boudaoui, Bentaleb e Aouar; Mahrez, Gouiri (Bounedjah) e Amoura.

FICHA TÉCNICA
Guiné x Argélia
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 13h

