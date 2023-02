Mais um! Achraf Hakimi, do PSG, é investigado por estupro, segundo jornal francês

Achraf Hakimi, lateral-direito do Paris Saint Germain, virou alvo de investigação por uma suposta violência sexual, de acordo com o jornal francês Le Parisien. Segundo a denúncia, o marroquino teria estuprado uma jovem de 24 anos. A notícia foi confirmada pela AFP, agência de notícias. Uma investigação foi aberta nesta segunda-feira (27).

Hakimi esteve presente na noite desta segunda-feira (27) no prêmio Fifa The Best, realizado em Paris, sendo inclusive eleito para a seleção da FifPro , que elegeu os melhores de 2022. De acordo com a vítima, o jogador teria praticado o crime em sua casa, localizada em um subúrbio da capital francesa, no último dia 25.

A vítima teria denunciado o caso em uma delegacia no domingo (26), mas não apresentou queixa. Todavia, as autoridades do país acionaram a promotoria de Nanterre (região de Paris), que entrou no caso dada a gravidade e "notoriedade do acusado".

A AFP entrou em contato com o Paris Saint Germain, que não quis se pronunciar sobre a acusação. O jogador é casado e pai de dois filhos, e compôs a seleção do Marrocos, que ficou em quarto lugar na Copa do Mundo do Catar.