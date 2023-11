Lúcio Flávio deve ser demitido do Botafogo, mas anúncio só deve sair quando clube tiver novo técnico

Já está no fim a era Lúcio Flávio no Botafogo, pelo menos é o que a diretoria do Botafogo espera. O Clube já procura um novo treinador para substituir o ex-meia no comando da equipe carioca. No entanto, o novo treinador também já teria um tempo definido para ficar na equipe, sem chances de assumir o time em 2024.

Contatos com novos treinadores já estariam sendo feitos desde o fim da partida contra o Grêmio, na última quinta-feira (9), e a diretoria estaria correndo contra o tempo para o acerto ocorrer ainda nesta sexta-feira (9). Não um acerto não se realize, Lúcio Flávio deve comandar a equipe ainda contra o Bragantino.

O novo treinador, no entanto, teria chances mínimas de permanecer no comando da equipe em 2024, mesmo vencendo o Brasileirão. O escolhido permaneceria no comando do time somente nos últimos sete jogos do campeonato.

A diretoria, no entanto, ainda não sabe se vai seguir com a demissão de Lúcio Flávio, ou realocá-lo para o Time B do clube, onde ele estava quando o Alvinegro ainda era comandado por Luís Castro.

A pressão para que o ex-meia deixe o comando da equipe começou após a derrota para o Vasco. Nomes como Vanderlei Luxemburgo e Cuca já foram considerados possíveis substitutos, mas o departamento de John Textor não contactou os técnicos.

O próximo desafio do Botafogo é contra o RB Bragantino, no próximo domingo (12), às 16h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.