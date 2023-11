Em São Januário, Suárez faz hat-trick, Grêmio vence Botafogo de virada e divide liderança

O Botafogo não tem tido vida fácil nesta reta final de Brasileirão. Há quatro jogos sem vencer, o clube carioca desperdiçou mais uma chance, ao ser derrotado pelo Grêmio, em partida disputada no estádio São Januário, na noite desta quinta-feira (9). O placar de 4 a 3 manteve o time na ponta da tabela, agora dividindo a liderança do Brasileirão com o próprio Grêmio e Palmeiras. Todos eles com 59 pontos.

Botafogo e Grêmio proporcionaram um primeiro tempo eletrizante. O Botafogo saiu na frente com um gol de Diego Costa, após um cruzamento preciso de Hugo, mas o Grêmio respondeu rapidamente com Everton Galdino, que aproveitou um passe de Carballo para empatar o jogo. Júnior Santos, no entanto, ampliou para o Botafogo, aproveitando um rebote de chute de Diego Costa.

SAIBA MAIS



Na segunda etapa, os dois times vieram com mudanças, mas foi o Botafogo o primeiro a dar as cartas, assim que a bola rolou. Júnior Santos recuperou no meio e tocou para Marlon Freitas. O volante achou Di Plácido na ponta direita, que mandou de volta para o camisa 17, até a finalização sem chance de defesa. Logo em seguida, no entanto, Suárez descontou para o Grêmio, complementando bola desviada na área.

O lá e cá emocionante ainda teve mais, novamente com Luis Suárez. Ferreira driblou Di Plácido, contando com falha do lateral para ficar com a bola, e carregou até Suárez. O centroavante bateu cruzado e empatou o jogo, com oito minutos de jogo. O uruguaio ainda brindou os gremistas com o terceiro, fechando o hat-trick aos 23 do segundo tempo, colocando o Grêmio na frente. Na próxima rodada, o Botafogo encara o Bragantino fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Corinthians.

Salvador

Na Fonte Nova, o Bahia recebeu o Cuiabá e acabou derrotado em casa pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Deyverso e Isidro Pitt. O resultado deixou o time visitante na 10ª posição, com 44 pontos, enquanto o Bahia permanece com 37, no 15º lugar.