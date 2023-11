Insatisfação com Lúcio Flávio cresce e diretoria do Botafogo cogita contratar Cuca

Após a derrota sobre o Vasco por 1 a 0 na última segunda-feira (6), o Botafogo vive seu momento de maior instabilidade na temporada, e com uma sequência de três derrotas consecutivas no Brasileirão, a pressão para a demissão do técnico Lúcio Flávio tem crescido. Pessoas de dentro do Botafogo defendem a contratação de um técnico mais experiente para assumir o time nos últimos sete jogos do Campeonato Brasileiro.

Os nomes de Vanderlei Luxemburgo e Cuca foram levantados nos bastidores do clube carioca. De acordo com informações dos jornalistas André Hernan e Bruno Andrade, do UOL, a diretoria do Botafogo já debate a possibilidade de contratar Cuca, que está sem clube desde abril de 2023 após deixar o comando do Corinthians. É a segunda vez que o nome é avaliado, a primeira foi após a saída do português Bruno Lage, que foi demitido do Glorioso por maus resultados.

VEJA MAIS



A opção da mudança do técnico ainda divide as opiniões, por isso a situação deve ser trabalhada com bastante cautela no decorrer desta semana. A insatisfação no trabalho de Lúcio Flávio tem aumentado após a sequência de resultados ruins. O trio John Textor, dono da SAF, André Mazzuco, diretor de futebol, e Alessandro Brito, Head Scout, caminham para manter a atual gestão, no entanto, uma possível derrota na próxima rodada poderá mudar as coisas.

O Botafogo, que já chegou a liderar o Brasileirão com 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, tem mais sete jogos para tentar salvar a temporada. O primeiro será nesta quinta-feira, contra o Grêmio, em São Januário, às 20h.