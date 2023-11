Vasco vence Botafogo em São Januário, sai do Z4 e aumenta pressão no líder do Brasileirão

Em um confronto muito importante para as ambições no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama foi melhor em campo e venceu o Botafogo por 1 a 0, em partida realizada em São Januário, nesta segunda-feira (6). O jogo não apresentou uma nítida qualidade técnica e tática, no entanto, a equipe da casa contou com uma defesa sólida e uma bela jogada individual de Paulo Henrique, que garantiu a vitória aos 28 do primeiro tempo e a consequente saída da zona de rebaixamento.

O triunfo elevou o Vasco para os 37 pontos, fora do Z4, mesma pontuação do Cruzeiro, que está na 17ª posição, mas os cariocas levam vantagem nos critérios de desempate. Enquanto isso o Botafogo permanece na liderança, mas a derrota aumenta a pressão sobre a equipe, que agora está empatada em pontos com o segundo colocado, Palmeiras, ambos com 59. Vale ressaltar que o time comandado por Lúcio Flávio tem um jogo a menos em relação aos seus concorrentes diretos.

O Vasco terá seu próximo compromisso apenas no próximo domingo, quando enfrentará o América-MG em São Januário. Enquanto isso, o Botafogo será o mandante em seu próximo confronto, que acontecerá na quinta-feira, também em São Januário, contra o Grêmio.