“Estou aqui pra botar fogo”, afirma John Textor após polêmica com a CBF

O empresário norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmou por meio de nota oficial que pretende manter suas declarações polêmicas na beira do gramado do estádio Nilton Santos, após a derrota de virada da sua equipe contra o Palmeiras, na última quarta-feira (1°), por 4 a 3.

“Nossas ambições são claras pelo nosso nome... BOTAFOGO. Eu não vou recuar quando desafiado por pessoas em posição de poder que vão fazer de tudo, e falar de tudo, para se prender ao poder. Nós somos BOTAFOGO. Eu estou aqui para botar fogo”, escreveu Textor.

O empresário teceu duras acusações contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e chegou a afirmar que o que aconteceu na partida foi "roubo", após a decisão do árbitro Bráulio da Silva Machado de expulsar o zagueiro Adryelson, por falta no atacante Breno Lopes, do Palmeiras. O mandatário da equipe carioca também pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

A Confederação decidiu entrar com processo contra John Textor e também o influencer brasileiro Felipe Neto, que usou suas redes sociais para afirmar que era uma "entidade corrupta".

Confira a nota oficial na íntegra:

