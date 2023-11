John Textor dispara contra arbitragem e CBF após derrota para o Palmeiras: 'Isso é corrupção'

Em uma partida histórica realizada na quarta-feira (1º/11), Botafogo e Palmeiras protagonizaram um jogo emocionante pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão conseguiu uma virada impressionante, vencendo por 4 x 3, após estar perdendo por 3 x 0. Com esse resultado, o Palmeiras agora está apenas três pontos atrás do líder, o Glorioso Botafogo.

Entretanto, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro foi alvo de críticas devido ao nível de arbitragem e às decisões dos juízes em campo. Após a partida, John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, não poupou palavras ao expressar sua insatisfação com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Não é para cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multem, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada”, exclamou John Textor, que prosseguiu vociferando sua indignação contra o dirigente da CBF.

“Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos consecutivos. Senhores (jogadores do Palmeiras), vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção”, continuou. Isso tem que mudar. Ednaldo, você tem que renunciar pelo bem do jogo, tem que acabar agora. Isso é roubo, me multem, podem me expulsar. É o meu estádio, eu vou continuar aqui”, completou.

O Botafogo volta a jogar nesta segunda (6/11), em partida contra o Vasco. Já o Palmeiras pega o Athletico-PR, neste sábado (4/11). Ambos os jogos são válidos pela 32ª rodada do Brasileirão.