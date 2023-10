Técnico Bruno Lage é demitido do Botafogo após cinco jogos sem vitórias

O português Bruno Lage não é mais técnico do Botafogo. Após reunião, a diretoria do clube Alvinegro decidiu demitir o treinador na última terça-feira (03), um dia após o empate da equipe com o Goiás, no Estádio Nilton Santos. A decisão foi oficializada à noite e o clima era considerado insustentável.

A equipe Alvinegra estava em uma sequência de cinco jogos sem vitórias, com quatro derrotas e um empate, e sete gols sofridos contra apenas três marcados.

As decisões da última partida contra o Goiás teriam sido o grande estopim para o elenco e diretoria. A escalação foi uma grande insatisfação para membros da diretoria e para o americano John Textor, proprietário da SAF do Botafogo. Tiquinho Soares, artilheiro do clube este ano, foi barrado do time titular.

VEJA MAIS

Flávio e Joel Carli, assistentes técnicos, assumem interinamente o time a partir desta quarta-feira (4). O contrato de Bruno Lage ia até dezembro deste ano e tinha uma multa rescisória no valor de R$4 milhões. O técnico fez 15 jogos com a equipe Alvinegra, com quatro vitórias, quatro derrotas e sete empates.