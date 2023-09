Após empate no Bombonera, goleiro do Boca Juniors critica gramado sintético do Palmeiras

O primeiro encontro entre Palmeiras e Boca Juniors pela semifinal da Conmebol Libertadores terminou em um empate por 0 a 0, no Estádio La Bombonera, casa do Boca. Agora, a decisão será na casa do Alviverde, o Allianz Parque, em São Paulo. Sergio Romero, goleiro da equipe argentina, criticou o gramado sintético do Estádio.

“O que me preocupa simplesmente é ser sintético e não um gramado natural. É raro que a esta altura da vida estejamos falando que uma equipe de futebol tem campo sintético. A Conmebol e a Fifa deveriam dizer: ou híbrido ou natural. Porque é futebol. Para o campo sintético tem hóquei. Temos que fazer um bom jogo, ganhar o jogo. E se não ganharmos, temos pênaltis”, declarou o goleiro rival.

E ele não é o único da equipe argentina a reclamar do gramado do Palmeiras. Antes, o atual vice-presidente do clube, Juan Román Riquelme, disse que o Alviverde não tem um futebol “vistoso” e que o campo sintético do Allianz não é a mesma coisa.

O Palmeiras utiliza a grama sintética desde 2020 por conta da dificuldade de manter um bom campo natural e também pelos eventos que são realizados na Arena. Todo ano o piso passa por análise, já que a grama artificial precisa passar por avaliações de técnicos a cada temporada.

Palmeiras e Boca Juniors se reencontram no dia 5 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília), para decidir quem segue para a grande final da Libertadores.