Líder, Botafogo empata com Goiás, aumenta jejum e sai vaiado pela torcida

O Botafogo enfrentou o Goiás em um confronto pelo Campeonato Brasileiro, realizado nesta segunda-feira (2) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Alvinegro, embora tenha lutado até o fim, aumentou o jejum para quatro partidas sem vitória. O jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Lucas Halter para o Goiás e Tiquinho Soares para o Botafogo.

Com esse resultado, o Botafogo manteve a liderança na tabela do Brasileirão, atingindo 52 pontos. No entanto, a equipe não vence há quatro rodadas na competição. Por outro lado, o Goiás se encontra na 16ª posição, com 27 pontos acumulados.

A partida começou com o Goiás demonstrando maior efetividade e abrindo o placar no Estádio Nilton Santos. Controlando as ações, especialmente com a contribuição de Allano, o Esmeraldino teve as melhores oportunidades e marcou o primeiro gol aos 26 minutos.

Enquanto isso, o Botafogo teve suas chances de marcar, com destaques para Diego Costa e Gabriel Pires. No entanto, a equipe não conseguiu converter essas oportunidades em gols e foi para o intervalo em desvantagem, com a torcida clamando pela entrada de Tiquinho Soares.

Em resposta aos apelos da torcida, Bruno Lage escalou Tiquinho Soares para o segundo tempo, e o jogador precisou de apenas cinco minutos para empatar a partida. Após uma jogada de Luis Henrique, o camisa 9 disparou uma bomba no ângulo.

Após o empate, o Botafogo continuou pressionando e quase conseguiu assumir a liderança aos 16 minutos, quando Diego Costa aproveitou um rebote na área e finalizou, mas Tadeu defendeu.

O jogo se manteve equilibrado, com o Goiás também criando algumas oportunidades, embora sem a mesma eficácia.

Aos 38 minutos, Tchê Tchê lançou um foguete em direção ao gol, mas a bola acertou o travessão e não entrou. Poderia ter sido o gol da virada, mas o duelo terminou empatado.