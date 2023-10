Santos goleia o Vasco na Vila Belmiro e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

O Santos goleou o Vasco por 4 a 1 na tarde deste domingo (1), na Vila Belmiro e saiu da zona de rebaixamento da Série A, em jogo válido pela 25ª rodada. Os gols do Peixe foram marcados por Marcos Leonardo 9duas vezes), Tomás Rincón, além de Soteldo. Vegetti fez o gol de honra do clube carioca.

A equipe paulista quebrou a sequência vascaína na competição. O triunfo fez o Santos deixar o Z4 da competição e ainda ultrapassou o próprio Vasco na tabela. Agora o clube paulista ocupa a 15ª posição com 27 pontos e o Vasco está na 16ª colocação com 26. O primeiro clube da zona de rebaixamento é o Goiás, com 26 e pode jogar o Vasco para o Z-4 caso o Goiás vença o Botafogo-RJ, que jogam amanhã (1), às 20h, no Engenhão.