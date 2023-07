Dono do Botafogo, John Textor 'faz a navalha' em vitória alvinegra na Sul-Americana; vídeo

O jogo entre Botafogo e Patronato, realizado na Argentina na última quarta-feira (12), teve um convidado especial nas arquibancadas. John Textor, dono da SAF do clube brasileiro, marcou presença no intervalo e acompanhou o segundo tempo do confronto ao lado dos torcedores alvinegros.

Pela manhã, Textor estava no Rio de Janeiro, onde recebeu o novo treinador do Glorioso, o português Bruno Lage. Em seguida, o empresário embarcou em um voo fretado rumo à Argentina, acompanhado por membros da diretoria, para prestigiar o duelo pela Copa Sul-Americana.

E o gestor parece ter trazido sorte ao Botafogo. Enquanto os primeiros 45 minutos transcorreram com um empate sem gols, a dinâmica da partida mudou no segundo tempo. Após a chegada de Textor, o Alvinegro marcou dois gols que garantiram a vitória sobre o Patronato. Carlos Alberto e Janderson foram os responsáveis pelos tentos.

Após o gol de Carlos Alberto, Textor comemorou imitando a famosa "ceifada", gesto característico do atacante alvinegro sempre que balança as redes adversárias.