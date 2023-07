Copa Sul-Americana: chaveamento definido; veja os próximos jogos

Os primeiros confrontos e o chaveamento da fase final da Copa Sul-Americana de 2023 já foram definidos. Nessa etapa da competição, se enfrentam as equipes que ficaram em 3º lugar na fase de grupos da Libertadores contra os times que ficaram em 2º lugar na fase de grupos da Sul-Americana. Sete times brasileiros brigam pela taça da competição.

A única equipe brasileira classificada através da Libertadores foi o Corinthians, que ficou em 3º lugar do Grupo E. O grupo do Timão também contava com Independiente del Valle, Argentinos Juniors e Liverpool-URU.

Fase preliminar das oitavas de final da Sul-Americana

Oito equipes se classificarão para as oitavas de final da Sul-Americana a partir de oito confrontos, que começam a partir da próxima terça-feira, 11 de julho. Veja quais times se enfrentam nesta etapa:

Sporting Cristal x Emelec

Patronato x Botafogo

Ñublense x Audax Italiano

Independiente Medellín x San Lorenzo

Barcelona de Guayaquil x Estudiantes

Corinthians x Universitario

Libertad x Tigre

Colo-colo x América-MG

Oitavas de final começam já tem quatro brasileiros definidos

Além dos três times brasileiros citados anteriormente, outros quatro times do país se classificaram em primeiro dos seus grupos e aguardam os confrontos da próxima fase para saber contra quem jogarão nas oitavas de final da competição.

O único possível confronto entre brasileiros nas oitavas de final será entre RB Bragantino e América-MG, caso o clube de minas vença o confronto contra o Colo-colo. Fortaleza, São Paulo e Goiás também já estão classificados. Veja como ficou a tabela:

Poucos títulos brasileiros na competição

Diferente do que acontece na Libertadores, o Brasil não tem sido dominante na Sul-Americana nos últimos anos. No formato de jogos únicos na final, apenas o Athletico-PR venceu o título, em 2021. Em toda a história da competição, os clubes brasileiros somam apenas cinco títulos:

2x - Athletico-PR;

1x - São Paulo;

1x - Chapecoense;

1x - Internacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)