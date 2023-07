Outro português? Após saída de Luís Castro, Botafogo acerta contratação de Bruno Lage, ex-Benfica

O Botafogo acertou nesta sexta-feira (7) a contratação de Bruno Lage como seu novo treinador. O técnico de 47 anos concordou com a proposta oferecida por John Textor e assinou um contrato válido até o final deste ano com o clube alvinegro.

Lage, atraído pelo projeto do Botafogo e pelas condições financeiras semelhantes às do ex-treinador Luís Castro, decidiu firmar um contrato de curto prazo, até o término da temporada, devido às incertezas da adaptação ao futebol brasileiro.

Inicialmente, a ideia de Textor era garantir a permanência de Lage até o final de 2024. No entanto, o treinador preferiu estabelecer um compromisso apenas até dezembro deste ano. Ao final da temporada, ele e o proprietário da SAF alvinegra se reunirão para discutir o próximo ano.

Desde a saída de Castro, anunciada há uma semana, Lage sempre foi a opção prioritária de John Textor. O treinador havia demonstrado interesse, mas sua família tinha preocupações em se mudar para o Brasil. Essas preocupações foram superadas nas últimas reuniões. Vale ressaltar que o treinador português já trabalhou com dois jogadores do elenco alvinegro, Marçal e Gabriel Pires.

Bruno Lage possui uma extensa experiência nas categorias de base do Benfica. Em 2012, deixou Portugal para trabalhar nas divisões de base do Al Ahli, nos Emirados Árabes. Posteriormente, foi assistente técnico no Sheffield Wednesday e Swansea, antes de retornar ao Benfica em 2018, inicialmente para treinar a equipe B.

Em janeiro de 2019, assumiu pela primeira vez o comando de uma equipe principal, o Benfica, e conquistou o título português já em sua primeira temporada. Ele deixou o Benfica em junho de 2020, pouco antes do término da temporada, que foi afetada pela pandemia.

No meio de 2021, Bruno Lage foi contratado pelo Wolverhampton e obteve uma boa campanha na Premier League, terminando em 10º lugar. Ele deixou o clube em outubro de 2022 e estava desempregado desde então. No mês passado, houve negociações com o Atlético-MG, porém o treinador optou por não trabalhar no Brasil. Essa decisão mudou com a insistência de John Textor nos últimos dias.