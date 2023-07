Luís Castro, ex-Botafogo, assume cargo de treinador do Al Nassr

Luís Castro, de 61 anos, assumiu oficialmente o cargo de treinador do Al Nassr, clube da Arábia Saudita, após deixar o Botafogo na semana passada. O time, que conta com Cristiano Ronaldo como seu principal jogador, anunciou a contratação de Castro com um contrato válido até 2025.

O Botafogo já havia divulgado no final do mês passado que Castro havia aceitado a proposta do Al Nassr, onde receberá um salário anual de US$ 6 milhões (equivalente a R$ 29,1 milhões). O treinador português irá comandar a equipe de CR7 a partir da próxima temporada, aproveitando o rápido crescimento do futebol na Arábia Saudita.

Após algumas semanas de indefinição, Castro decidiu interromper seu trabalho no Botafogo para aceitar a proposta financeiramente lucrativa. Ele já se despediu dos jogadores antes do treinamento da última sexta-feira (30).

Durante seu tempo no clube carioca, o treinador participou de 81 partidas, conquistando 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Com ele, o time marcou 116 gols e sofreu 71 em um período de pouco mais de um ano e três meses.

No Al Nassr, Luís Castro terá a missão de comandar Cristiano Ronaldo, que foi o primeiro grande astro contratado pelos clubes sauditas no ano passado, quando o clube terminou em terceiro lugar na liga nacional. A contratação do meia Brozovic, da Inter de Milão, já está certa e estão em busca de novos jogadores no mercado. O atacante Ziyech também teve um acordo com a equipe, porém foi reprovado nos exames médicos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)