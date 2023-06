Botafogo cogitou tirar Luís Castro de campo após vazamento de saída do técnico

A saída de Luís Castro abalou os bastidores do Botafogo nesta quinta-feira (29). O clube carioca cogitou tirar o técnico de campo na partida contra o Magallanes, após uma série de protestos dos torcedores contra o português. Além disso, nos bastidores, dirigentes foram pegos de surpresa com a notícia de acerto do técnico com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

No Estádio Nilton Santos, o clube queria evitar o clima de vaias e xingamentos direcionado ao português e cogitou tirar Luís Castro do campo. No entanto, o plano foi por água abaixo após avaliarem o risco judicial e perceberem que o técnico poderia acusar que o time o estava impedindo de fazer seu trabalho sem motivo aparente, já que não assinou o contrato com Al-Nassr.

O jogo também era especial para Joel Carli, que fez sua despedida dos gramados como jogador profissional. Mais tarde, o Botafogo soltou uma nota afirmando que “não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra agremiação até o momento”.

A proposta milionária do Al-Nassr ao técnico envolve um salário anual de R$36 milhões e uma mansão avaliada em R$13 milhões. Castro afirmou que irá comunicar sua decisão nesta sexta-feira (30). O português deve deixar o cargo, mesmo sem ter falado diretamente com a diretoria do Glorioso.

