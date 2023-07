Botafogo está próximo de anunciar Bruno Lage como novo treinador

O Botafogo está em estágio avançado nas negociações para contratar Bruno Lage, treinador português, como seu novo comandante. Desde a saída de Luís Castro, Lage tornou-se a opção preferencial de John Textor, dono do clube. Após sinalizar positivamente em relação aos termos financeiros propostos pelo dirigente americano, restava superar a preocupação da família de Lage em relação à mudança para o Brasil, um obstáculo ultrapassado nas últimas reuniões.

Recentemente, Lage teve um filho com Maria, sua esposa e também treinadora. A preocupação dela estava no fato de que a criança teria que enfrentar uma grande mudança mudo cedo.

A oferta salarial apresentada a Lage é bastante similar aos valores recebidos por Luís Castro durante sua passagem pelo clube. Bruno Lage é a primeira opção e a preferência absoluta de Textor para assumir o comando da equipe. Nesse contexto, o proprietário da SAF do Botafogo está fazendo todos os esforços necessários para concretizar o negócio.

Embora não tenha estabelecido um prazo para finalizar as negociações, uma vez que Cláudio Caçapa, membro da comissão técnica, está atualmente à frente do time e dando continuidade ao trabalho deixado por Castro, o clube entende que quanto mais rápido o acordo for fechado, melhor. Um dos fatores considerados é que a equipe não precisará passar por uma mudança tão drástica, uma vez que tem mantido bons resultados.

Bruno Lage iniciou sua carreira profissional no Benfica, após ter passado pelo time B da equipe, e conquistou o Campeonato Português na temporada 2018/19. Na última temporada, ele treinou o Wolverhampton, da Inglaterra.