Gritos de “É campeão” para medalhistas motivaram Endrick na vitória do Palmeiras; entenda

O atacante Endrick foi o grande destaque da vitória épica do Palmeiras sobre o atual líder Botafogo, em partida válida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols marcados no segundo tempo, o jogador sacramentou a virada da equipe paulista no Engenhão, que encurtou ainda mais a distância entre as duas equipes na briga pelo título do Brasileirão. Em entrevista concedida após a partida, o jovem camisa nove revelou que a sua grande motivação para o confronto foram os gritos da torcida adversária.

“O Botafogo tem tudo pra ser campeão, mas o Palmeiras é isso, nunca vai deixar de correr atrás. Uma coisa que ficou entalada em mim foi o pessoal da torcida… óbvio que quando gritaram campeão no aquecimento fiquei querendo… difícil falar em ódio no coração, mas nossa torcida veio nos apoiar, mas eu não ia deixar eles gritarem que seriam campeões”, afirmou Endrick ao fim do jogo.

No entanto, os gritos da torcida do Botafogo ouvidos por Endrick não eram direcionados para a equipe de futebol, mas sim para o remador Lucas Verthein e a canoísta Ana Sátila, que sagraram-se medalhistas de ouro dos jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, na última semana. Os atletas desfilaram na pista olímpica do estádio Nilton Santos, junto com a remadora Beatriz Tavares, medalhista de prata, para receber homenagem dos torcedores botafoguenses.

Em suas redes sociais, Lucas comentou a reação inusitada do jogador. “Nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria que a minha vitória no Pan pudesse ser responsável por POSSUIR o Endrick daquela maneira”, escreveu o remador.