Com 16 anos, Endrick, do Palmeiras, é vendido para o Real Madrid

O Real Madrid oficializou, nesta quinta-feira (15), a compra do atacante Endrick, 16 anos, que atua no Palmeiras. Com uma transferência que pode ter chegado em mais de 70 milhões de euros (R$ 386 milhões), o jogador não deixará o clube brasileiro até julho de 2024, quando completará 18 anos. Com informações do Globo Esporte.

Em uma nota divulgada à imprensa, o Palmeiras confirmou a venda, mas não divulgou o valor acordado. Segundo o GE, a compra pode ter chegado a 72 milhões de euros (pouco mais de R$ 400 milhões). Deste valor, 60 milhões de euros, ou R$ 330 milhões, ficarão com o Palmeiras, e o restante do valor pago pelo clube espanhol cobrirá as despesas com impostos.

Endrick nasceu em Brasília, tem 16 anos e atuou sete vezes no Brasileirão 2022, onde marcou três gols e deu uma assistência. “Agradeço ao Palmeiras, o Maior Campeão do Brasil, campeão da América, campeão do mundo e, para sempre, o clube do meu coração, por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, por me ajudar a realizar vários dos meus sonhos e por respeitar o meu desejo e o da minha família de realizar mais um sonho”, declarou o jogador, em entrevista.

Veja a nota do Real Madrid sobre a contratação de Endrick

Em sua conta do Instagram, o Real Madrid confirmou a contratação e publicou um vídeo com grandes lances do atacante brasileiro. Confira:

“O Real Madrid, o Palmeiras e o Endrick, junto a sua família, chegaram a um acordo que permite a entrada do jogador no Real Madrid quando completar a maioridade legal, em julho de 2024. Até lá, o jogador continuará treinando com o Palmeiras. O jogador irá viajar para Madrid, nos próximos dias, para visitar as instalações do clube”, diz a nota.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)