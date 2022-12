Depois de fechar com Guga, Fluminense aposta em Vitor Mendes e corre atrás de novo zagueiro; veja

O Fluminense segue reforçando o elenco para a próxima temporada. Nesta quinta-feira, o clube anunciou acordo com o zagueiro Vitor Mendes, que pertence ao Atlético Mineiro e estava emprestado ao Juventude. O contrato de empréstimo até o fim de 2023 será assinado na próxima terça-feira, quando o atleta desembarca no Rio de Janeiro.

As partes já haviam entrado em um acordo desde o início da semana, mas faltava o aval dos jogadores. Agora, depois de Guga oficializado e Vitor Mendes apalavrado, resta apenas a sinalização de Keno para que o Fluzão feche o pacote vindo do Galo.

Vítor Mendes disputou 24 jogos nesta temporada e assinou um gol. Destas, três foram pelo Atlético-MG, até o empréstimo ao Juventude. O zagueiro revelado pelo Santos estava no Galo desde 2018. Antes passou por Guarani, Boa Esporte e Figueirense.

O jogador é mais uma peça vinda no pacote de reforços costurado entre o Fluminense e o Atlético-MG. Ao todo, o valor da transação atinge a casa dos 2,5 milhões de euros, que serão pagos ao clube de forma parcelada, um total aproximado de 14 milhões de reais, transferindo para a moeda nacional. Neste caso, Keno e Guga chegarão em definitivo, enquanto Nathan e Vitor Mendes serão emprestados.

Todos eles foram indicações do técnico Fernando Diniz. Além dele, o novo diretor de planejamento do Fluminense, o ex-centroavante Fred, também participa das negociações. Além da boa relação entre os clubes, o valor estipulado estaria dentro do fluxo financeiro que o time carioca pretende dispor para a próxima temporada.