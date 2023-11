CBF deve processar John Textor, dono do Botafogo, por acusação de corrupção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu processar o dono da SAF do Botafogo, John Textor, por acusação de corrupção. A entidade entrará com uma ação criminal na Justiça comum. As informações foram publicadas pelo UOL.

Após a derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4 a 3, nessa quarta-feira (1), o empresário fez algumas declarações dizendo que a CBF é corrupta e chegou a pedir para o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, renunciar ao cargo.

"Não é para cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multem, Ednaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada", exclamou Textor.

"Ninguém merece isso, esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito, nós não queremos perder desse jeito. São cinco jogos consecutivos. Senhores (jogadores do Palmeiras), vocês jogaram um bom jogo, não é culpa de vocês, mas isso é corrupção", continuou.

"Isso tem que mudar. Ednaldo, você tem que renunciar pelo bem do jogo, tem que acabar agora. Isso é roubo, me multem, podem me expulsar. É o meu estádio, eu vou continuar aqui", completou o empresário.

Textor pode ainda sofrer um gancho do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ser impedido de acompanhar os jogos do Botafogo no estádio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do coordenador do Núcleo de Esportes, Pedro Cruz)