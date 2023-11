CBF define datas de convocação para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Fernando Diniz deve anunciar nesta segunda-feira (6), às 14h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista dos jogadores convocados para os próximos dois jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A equipe brasileira enfrentará a Colômbia em Barranquilla no dia 16, às 21h (horário de Brasília), seguido pelo confronto contra a Argentina no Maracanã, no Rio, no dia 21, às 21h30. Estas duas partidas marcarão o encerramento do calendário da seleção nacional no ano.

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição nas Eliminatórias, somando sete pontos, mesma pontuação de Uruguai e Venezuela. A jornada de Diniz começou com uma vitória por goleada sobre a Bolívia, por 5 x 1, no Mangueirão, em Belém, seguida por uma vitória por 1 x 0 contra o Peru, em Lima.

Entretanto, na última Data Fifa, o Brasil não teve um desempenho tão positivo. O time empatou por 1 x 1 com a Venezuela, em Cuiabá, e depois sofreu uma derrota contra o Uruguai, em Montevidéu.

É importante lembrar que os seis primeiros colocados nas Eliminatórias garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo colocado terá a chance de disputar a repescagem.