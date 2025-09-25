LOSC x Brann: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa

LOSC x Brann disputam hoje, quinta-feira (25/09), a 1° rodada da Liga Europa. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Allianz Riviera, em Nice, França. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Lille x Brann ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Lille OSC goleou o Lorient-Bretagne por 7 a 1, venceu o Toulouse por 2 a 1 e foi goleado pelo Lens por 3 a 0.

Já o Brann passou por um empate de 2 a 2 com Kristiansund, uma vitória de 3 a 2 sobre Valerenga e outra de 3 a 0 contra Sandefjord.

Lille x Brann: prováveis escalações

LOSC: Ozer; Mandi, Ngoy, Mbemba, Perraud; Bentaleb, Bouaddi; Correia, Mbappe, Sahraoui; Giroud.

Brann: Dyngeland; Pedersen, Knudsen, Helland, Soltvedt; Kornvig, Sorensen, Myhre; Hansen, Magnusson, Castro.

FICHA TÉCNICA

Lille OSC x Brann

Europa League - Liga Europa

Local: Allianz Riviera, em Nice, França

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 13h45