Al Shabab x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Saudita

Al Shabab x Al Kholood disputam hoje, quarta-feira (25/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h25 (horário de Brasília), no Estádio Al-Shabab Club, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Shabab x Al Kholood ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h25 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Al Shabab passou por uma derrota de 4 a 1 para Al Khaleej, por uma vitória de 1 a 0 sobre Al Hazm e por um empate sem gols com Al Feiha.

Já Al Kholood registrou uma derrota de 2 a 1 para Al Ettifaq, outra de 2 a 0 para Al Nassr e uma vitória de 2 a 1 sobre o Dhamk.

Al Shabab x Al Kholood: prováveis escalações

FICHA TÉCNICA

Al Shabab x Al Kholood

Campeonato Saudita

Local: Estádio Al-Shabab Club, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 12h25