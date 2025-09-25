Al Shabab x Al Kholood: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Saudita Al Shabab e Al Kholood jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 25.09.25 11h25 Al Shabab empatou sem gols com Al Feiha durante a última rodada do Campeonato Saudita (X/ @AlShabab_EN) Al Shabab x Al Kholood disputam hoje, quarta-feira (25/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h25 (horário de Brasília), no Estádio Al-Shabab Club, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Shabab x Al Kholood ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h25 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, Al Shabab passou por uma derrota de 4 a 1 para Al Khaleej, por uma vitória de 1 a 0 sobre Al Hazm e por um empate sem gols com Al Feiha. Já Al Kholood registrou uma derrota de 2 a 1 para Al Ettifaq, outra de 2 a 0 para Al Nassr e uma vitória de 2 a 1 sobre o Dhamk. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Al Shabab x Al Kholood: prováveis escalações Al Shabab: Sem informações. Al Kholood: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Shabab x Al Kholood Campeonato Saudita Local: Estádio Al-Shabab Club, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 25 de setembro de 2025, 12h25 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Kholood Al Shabab jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Aston Villa x Bologna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa Aston Villa e Bologna jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 25.09.25 15h00 Europa League Salzburg x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa RB Salzburg x Porto jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 25.09.25 15h00 Campeonato Saudita Al Hilal x Al Akhdoud: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Akhdoud jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 25.09.25 14h00 Europa League LOSC x Brann: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Liga Europa Lille e Brann jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 25.09.25 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (25/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 25.09.25 7h00 Futebol Remo perde duas posições após derrota e amarga a pior colocação desde o início da Série B Time azulino ainda pode fechar a rodada com menos duas colocações 25.09.25 9h13 FUTEBOL Vitor Roque é exaltado por jornal espanhol após vitória do Palmeiras sobre o River: 'Vale ouro' Vitor Roque reencontrou o seu bom futebol após um início de temporada irregular no Palmeiras 25.09.25 8h28 Futebol Na 28ª rodada da Série B, Remo tem campanha semelhante à do rebaixamento de 2021 Com a derrota para o Volta Redonda, Leão se distancia do G-4 e ocupa a 10ª posição na tabela. 25.09.25 12h20