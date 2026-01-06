Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Lecce x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pelo Campeonato Italiano

Lecce e Roma jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Roma soma 16 pontos a mais que Lecce na Série A italiana (X/ @OfficialASRoma)

Lecce x Roma disputam hoje, terça-feira (06/01), a 19° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 14h (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Roma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Roma é o 6° colocado da Série A italiana e acumula um total de 11 vitórias, 7 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Lecce ocupa a 16° posição com 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Lecce x Roma: prováveis escalações

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani; Pierotti, Helgason, Banda; Stulic

Roma: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Ferguson

FICHA TÉCNICA
Lecce x Roma
Campeonato Italiano
Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália
Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 14h

.
