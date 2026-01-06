Lecce x Roma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pelo Campeonato Italiano Lecce e Roma jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.01.26 13h10 Roma soma 16 pontos a mais que Lecce na Série A italiana (X/ @OfficialASRoma) Lecce x Roma disputam hoje, terça-feira (06/01), a 19° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 14h (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lecce x Roma ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Roma é o 6° colocado da Série A italiana e acumula um total de 11 vitórias, 7 derrotas, 20 gols marcados e 12 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Lecce ocupa a 16° posição com 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (06/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei da Espanha e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta terça-feira Argélia x RD Congo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e RD do Congo jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Lecce x Roma: prováveis escalações Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani; Pierotti, Helgason, Banda; Stulic Roma: Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Ferguson FICHA TÉCNICA Lecce x Roma Campeonato Italiano Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Lecce Roma jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53