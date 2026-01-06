Argélia x RD Congo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia x RD do Congo disputam hoje, terça-feira (06/01), as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Moulay Hassan, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Argélia x Congo ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, a Argélia goleou o Sudão por 3 a 0, venceu a Burkina Faso por 1 a 0 e goleou a Guiné Equatorial por 3 a 1.

Já Congo passou por vitória de 1 a 0 sobre o Benim, um empate de 1 a 1 com o Senegal e uma vitória de 3 a 0 contra Botsuana.

VEJA MAIS

Argélia x RD Congo: prováveis escalações

Argélia: Anthony Mandréa; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ismael Bennnacer, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez e Farès Chaïbi; Mohamed Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic.

Congo: Lionel M'Pasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Joris Kayembe; Ngal´ayel Mukau, Charles Pickel, Théo Bongonda, Noah Sadiki e Meschack Elia. Cédric Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

FICHA TÉCNICA

Argélia x República Democrática do Congo

Copa Africana de Nações

Local: Estádio Moulay Hassan, em Rabat, Marrocos

Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 13h