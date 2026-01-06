Argélia x RD Congo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e RD do Congo jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 06.01.26 12h00 Na última rodada, a Argélia goleou a Guiné Equatorial e a RD do Congo goleou a Botsuana (X/ @CAF_Online) Argélia x RD do Congo disputam hoje, terça-feira (06/01), as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O jogo começa às 13h (horário de Brasília), no Estádio Moulay Hassan, em Rabat, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Argélia x Congo ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, a Argélia goleou o Sudão por 3 a 0, venceu a Burkina Faso por 1 a 0 e goleou a Guiné Equatorial por 3 a 1. Já Congo passou por vitória de 1 a 0 sobre o Benim, um empate de 1 a 1 com o Senegal e uma vitória de 3 a 0 contra Botsuana. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (06/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Copa do Rei da Espanha e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta terça-feira Argélia x RD Congo: prováveis escalações Argélia: Anthony Mandréa; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ismael Bennnacer, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez e Farès Chaïbi; Mohamed Amoura. Técnico: Vladimir Petkovic. Congo: Lionel M'Pasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Joris Kayembe; Ngal´ayel Mukau, Charles Pickel, Théo Bongonda, Noah Sadiki e Meschack Elia. Cédric Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre. FICHA TÉCNICA Argélia x República Democrática do Congo Copa Africana de Nações Local: Estádio Moulay Hassan, em Rabat, Marrocos Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave RD Congo Argélia copa africana de nações jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 Copa São Paulo de Futebol Júnior Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha Luverdense e Corinthians jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 18h31 Futebol Pela Copinha, Tuna Luso empata com o Santa Cruz e se mantém na zona de classificação à próxima fase A garotada da Águia Guerreira chegou ao segundo empate em dois jogos na primeira fase da competição 06.01.26 17h52 Copa Africana de Nações Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações Costa do Marfim e Burkina Faso jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 06.01.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53