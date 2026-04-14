LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Libertadores LDU de Quito e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 14.04.26 22h00 Em suas estreias, a LDU venceu Always Ready e o Mirassol superou o Lanús, ambos por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR) LDU de Quito x Mirassol disputam hoje, terça-feira (14/04), a 2° rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 23h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir LDU x Mirassol ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela Libertadores, a LDU Quito venceu Always Ready e o Mirassol superou o Lanús, ambos por 1 a 0 LDU Quito x Mirassol: prováveis escalações LDU: Valle; Quintero, Mina, Segovia e Quiñonez; Cornejo, Pretell e Villamíl; Corozo, Estrada e Deyverson. Técnico: Tiago Nunes. Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luís (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Edson Carioca (Alesson) e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes FICHA TÉCNICA LDU Quito x Mirassol Copa Libertadores da América Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador Data/Horário: 14 de abril de 2026, 23h