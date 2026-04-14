LDU x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (14/04) pela Libertadores

LDU de Quito e Mirassol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias, a LDU venceu Always Ready e o Mirassol superou o Lanús, ambos por 1 a 0 (X/ @LibertadoresBR)

LDU de Quito x Mirassol disputam hoje, terça-feira (14/04), a 2° rodada da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 23h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir LDU x Mirassol ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Libertadores, a LDU Quito venceu Always Ready e o Mirassol superou o Lanús, ambos por 1 a 0

VEJA MAIS

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira

LDU Quito x Mirassol: prováveis escalações

LDU: Valle; Quintero, Mina, Segovia e Quiñonez; Cornejo, Pretell e Villamíl; Corozo, Estrada e Deyverson. Técnico: Tiago Nunes.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Victor Luís (Reinaldo); Neto Moura, Aldo Filho e Eduardo; Negueba, Edson Carioca (Alesson) e Nathan Fogaça. Técnico: Rafael Guanaes

FICHA TÉCNICA
LDU Quito x Mirassol
Copa Libertadores da América
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador
Data/Horário: 14 de abril de 2026, 23h

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (16/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Europa, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

16.04.26 7h00

ÁRBITRA FIFA

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe escudo Fifa e já tem data para apitar em liga internacional

Gleika embarca nesta quinta-feira (16) para o Equador, onde foi designada para a partida entre seleções femininas de Equador e Peru

15.04.26 18h21

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (15/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

15.04.26 7h00

