O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Lanús x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Argentino

Lanús e Platense jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Lanús soma 4 pontos a mais que o Platense na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Sudamericana)

Lanús x Platense disputam hoje, sexta-feira (19/09), pela 9° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Lanús x Platense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lanús é o 4° colocado do Grupo B da segunda fase e soma 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Platense é o 9° colocado do mesmo grupo com 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Lanús x Platense: prováveis escalações

Lanús: Sem informações. Técnico: Mauricio Pellegrino.

PlatenseSem informações. Técnico: Cristian González.

FICHA TÉCNICA
Lanús x Platense
Campeonato Argentino
Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina
Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 21h15

.
