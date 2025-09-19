Lanús x Platense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Argentino

Lanús x Platense disputam hoje, sexta-feira (19/09), pela 9° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Platense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lanús é o 4° colocado do Grupo B da segunda fase e soma 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 7 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Platense é o 9° colocado do mesmo grupo com 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 9 gols sofridos.

Lanús x Platense: prováveis escalações

Lanús: Sem informações. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Platense: Sem informações. Técnico: Cristian González.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Platense

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 21h15