Lanús x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Copa Sudamericana

Lanús x Fluminense disputam hoje, terça-feira (16/09), a ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x Fluminense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Fluminense liderou o Grupo F e somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou América de Cali com uma vitória de 2 a 1 e outra de 2 a 0.

Já o Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0.

Lanús x Fluminense: prováveis escalações

Lanús: Losada; Morgantini, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; Medina, Cardozo, Aquino (Segovia), Salvio; Walter Bou e Marcelino Moreno. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

Lanús x Fluminense

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 21h30