Lanús x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Copa Sudamericana Lanús e Fluminense jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 16.09.25 18h00 O Fluminense eliminou o América de Cali durante as oitavas de final (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Lanús x Fluminense disputam hoje, terça-feira (16/09), a ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x Fluminense ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Fluminense liderou o Grupo F e somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou América de Cali com uma vitória de 2 a 1 e outra de 2 a 0. Já o Lanús liderou invicto o Grupo G e acumulou um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final, a equipe superou a Central Córdoba nos pênaltis após uma derrota e uma vitória de 1 a 0. Lanús x Fluminense: prováveis escalações Lanús: Losada; Morgantini, Izquierdoz, Muñoz, Marcich; Medina, Cardozo, Aquino (Segovia), Salvio; Walter Bou e Marcelino Moreno. Técnico: Mauricio Pellegrino. Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho. FICHA TÉCNICA Lanús x Fluminense Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 21h30