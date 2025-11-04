Al-Sadd x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Liga dos Campeões AFC

Al Sadd x Al Ahli disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Sadd x Al-Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Al Ahli venceu Nasaf Qarshi por 4 a 2, empatou com Al Duhail por 2 a 2 e goleou Al Gharafa por 4 a 0.

Já Al Sadd passou por dois empates de 1 a 1 com Al Shorta e Al Sharjah; e perdeu para Al Hilal por 3 a 1.

Al-Sadd x Al Ahli: prováveis escalações

Al Sadd: N’Diaye, Sano, Jang, Traore e Eldeen-Hassan; Gunnarsson, Oui, Ganehi, Sassi e Yacine Brahimi; Joselu. Técnico: Pedro Martins.

Al Ahli: Bono, Al-Harbi, Al Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Kanno, Rúben Neves e Nasser Aldawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Al Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Al-Sadd x Al-Ahli

Liga dos Campeões AFC

Local: Estádio Jassim Bin Hamad, em Doha, Catar

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 13h