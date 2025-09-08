Kosovo x Suécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/09) pelas eliminatórias da Copa

Kosovo x Suécia disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kosovo x Suécia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, o Kosovo foi goleado pela Suíça por 4 a 0, enquanto a Suécia empatou com a Eslovênia por 2 a 2.

VEJA MAIS

Kosovo x Suécia: prováveis escalações

Kosovo: Arijanet Muric; Mergim Vojvoda, Amir Rrahmani, Lumbardh Dellova e Leart Paqarada; Leon Avdullahu, Muharrem Jashari e Elvis Rexhbecaj; Ermal Krasniqi, Vedat Muriqi e Florent Muslija. Técnico: Franco Foda.

Suécia: Robin Olsen; Ekdal, Hien e Svensson; Elanga, Larsson, Ayari, Saletros e Sema; Nygren e Gyokeres. Técnico: Jon Dahl Tomasson.

FICHA TÉCNICA

Kosovo x Suécia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45