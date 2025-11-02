Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão

Juventude x Palmeiras disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras acumula no Brasileirão 62 pontos, 19 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 53 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Juventude soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 18 derrotas, 24 gols marcados e 56 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Juventude x Palmeiras: prováveis escalações

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Peixoto; Rafael Bilu, Ênio e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piqurez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Maurício (Raphael Veiga); Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Palmeiras

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 18h30