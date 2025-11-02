Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Juventude e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 02.11.25 17h30 O Palmeiras soma 36 pontos a mais que o Juventude no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Juventude x Palmeiras disputam hoje, domingo (02/11), uma partida pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Palmeiras ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras acumula no Brasileirão 62 pontos, 19 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 53 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Juventude soma 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates, 18 derrotas, 24 gols marcados e 56 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (02/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Juventude x Palmeiras: prováveis escalações Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Abner (Luan Freitas), Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Peixoto; Rafael Bilu, Ênio e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piqurez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Maurício (Raphael Veiga); Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. FICHA TÉCNICA Juventude x Palmeiras Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 02 de novembro de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave palmeiras Juventude jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Vasco x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Vasco da Gama e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 19h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Juventude e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Paraense e ex-Paysandu, meia da Chapecoense provoca Remo após empate: ‘Não tem tradição’ Giovanni Augusto deu a declaração após a partida do último domingo (2), no Baenão 03.11.25 10h14 Futebol Presidente da Chapecoense critica torcida do Remo após empate no Baenão: 'Muito agressivos' Na súmula, o árbitro da partida relatou que objetos e até mesmo um rojão foram arremessados em direção aos jogadores da Chape no fim do jogo 03.11.25 10h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (03/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 03.11.25 7h00