Juventud x U Católica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/02) pela Libertadores Juventud e Universidad Católica (EQU) jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 05.02.26 20h30 A Universidad Católica de Quito vem de uma derrota de 3 a 1 para o Sporting Cristal (X/ @Sudamericana) Juventud x Universidad Católica (EQU) disputam hoje, quinta-feira (05/02), a primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventud x U. Católica (EQU) ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas últimas partidas, o Juventud passou por uma derrota de 2 a 1 para o River Plate-URU, um empate sem gols com o Racing-URU, uma derrota de 2 a 0 para o Plaza Colonia, uma vitória de 1 a 0 sobre o Liverpool-URU e um empate de 1 a 1 com o Progreso. Já a Universidade Católica de Quito empatou com o Barcelona (EQU) por 1 a 1, perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0, venceu a LDU Quito por 3 a 2, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0 e perdeu para o Sporting Cristal por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (05/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e Série A saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Juventud x Universidad Católica EQU: prováveis escalações Juventud: Sosa; Barrandeguy, Cáceres, Risso e Mas; Chagas, Gómez, Guerrero, Peralta e Lago; Agustin Rodríguez. Técnico: Sebastiáin Méndez. Universidad: Romo; Anangonó, Cangá, Medina e Mejía; Andrés Rodríguez, Clavijo, Caccabue e Rose; Londoño e Fajardo. Técnico: Diego Martínez. FICHA TÉCNICA Juventud x Universidad Católica-EQU Copa Libertadores da América Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 21h30