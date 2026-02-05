Juventud x U Católica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/02) pela Libertadores

Juventud x Universidad Católica (EQU) disputam hoje, quinta-feira (05/02), a primeira pré-eliminatória da Copa Libertadores da América 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventud x U. Católica (EQU) ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Juventud passou por uma derrota de 2 a 1 para o River Plate-URU, um empate sem gols com o Racing-URU, uma derrota de 2 a 0 para o Plaza Colonia, uma vitória de 1 a 0 sobre o Liverpool-URU e um empate de 1 a 1 com o Progreso.

Já a Universidade Católica de Quito empatou com o Barcelona (EQU) por 1 a 1, perdeu para o Independiente del Valle por 1 a 0, venceu a LDU Quito por 3 a 2, perdeu para essa mesma equipe por 2 a 0 e perdeu para o Sporting Cristal por 3 a 1.

Juventud x Universidad Católica EQU: prováveis escalações

Juventud: Sosa; Barrandeguy, Cáceres, Risso e Mas; Chagas, Gómez, Guerrero, Peralta e Lago; Agustin Rodríguez. Técnico: Sebastiáin Méndez.

Universidad: Romo; Anangonó, Cangá, Medina e Mejía; Andrés Rodríguez, Clavijo, Caccabue e Rose; Londoño e Fajardo. Técnico: Diego Martínez.

FICHA TÉCNICA

Juventud x Universidad Católica-EQU

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 21h30