Jogo pelo Parazão Sub-17 é adiado pela FPF após vendaval; outras duas partida também foram adiadas

O Campeonato Paraense Sub-17 de futebol masculino 2022 teve um jogo adiado pela Federação Paraense de Futebol (FPF). A partida entre Águia de Marabá x Itupiranga, pela primeira rodada do grupo G, marcado para ocorrer na cidade de Itupiranga, foi adiada a pedido dos clubes. Um vendaval que ocorreu na cidade de Itupiranga, na última sexta (30), provocou estragos no município e na vida dos moradores.

A partida que estava marcada para ocorrer nesta terça-feira (4), no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, às 18h30, foi adiada, após o Departamento de Competições da FPF acatar a solicitação do Itupiranga. Uma nova data será marcada pela instituição que comanda o futebol estadual para ocorrer o jogo.

VEJA MAIS

O Parazão Sub-17 possui 28 clubes na disputa do título. As equipes estão divididas em sete grupos com quatro times cada. O Águia de Marabá e o Itupiranga fazem parte do grupo “G”, ao lado das equipes do Meninos de Ouro e Parauapebas.

Além de Águia x Itupiranga, as partidas entre Vila Rica x Tapajós e Esmac x Ponte Nova, marcada para esta segunda-feira (3), no Ceju, também foram adiadas. Segundo a FPF, as equipes não conseguiram inscrever os atletas no tempo hábil.