FPF divulga tabela e regulamento do Parazão sub-17; Paysandu conhece adversários

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a tabela base e o regulamento do Campeonato Paraense sub-17. A disputa terá um total de 29 times, divididos em sete grupos. De acordo com a tabela, a equipe do Paysandu estreia no dia 4 de outubro, às 9h, contra o União Barbarense.

Os locais dos jogos ainda não estão definidos, mas é provável que as partidas do Papão ocorram no Centro Esportivo da Juventude (Ceju). A equipe do Paysandu é a atual vice-campeão do Parazão sub-17. O time perdeu na final para o Remo por 2 a 1.

Na segunda rodada, o Papão vai enfrentar o Ponte Nova, no dia 11 de outubro, e na terceira partida da primeira fase do campeonato, os meninos do sub-17 jogaram contra a Esmac, no dia 17 de outubro.

Como vai funcionar

O Parazão sub-17 terá em cinco fases: a classificatória, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Os 29 times inscritos na competição foram divididos em sete grupos, sendo seis com quatro equipes e um com cinco. Os clubes que fazem parte da Região Metropolitana de Belém fazem parte das chaves de A ao E, os da região nordeste paraense estão no F e os do Sul do Pará no G.

Todos os jogos serão de ida e volta. Avançam para a segunda fase os dois melhores colocados de cada grupo de quatro times e três da chave E, que tem cinco clubes. Nas oitavas e quartas de final haverá um sorteio para definir os adversários, que disputam a vaga nas semis.

Confira os jogos do Paysandu

Primeiro turno (jogos de ida)

1º rodada – Paysandu x União Barbarense – Ceju – 04/10 – 9h

2ª rodada – Ponte Nova x Paysandu – Ceju – 11/10 – 9h

3ª rodada – Paysandu x Esmac – Ceju – 17/10 – 15h30

Confira a tabela completa

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)