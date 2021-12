VÍDEO: Na Curuzu, Remo vence Paysandu e conquista título do Parazão sub-17

O Remo voltou a derrotar o Paysandu por 2 a 1 e conquistou o título paraense sub-17. Na manhã deste domingo (26), no Estádio da Curuzu, o Leão venceu o Papão com gols de Santos e Pedro Victor - Ruan Pitbull descontou para os bicolores. Com a vitória do clube azulino, a equipe garantiu uma vaga na Copa do Brasil da categoria para a próxima temporada.

Cenário

O Paysandu já chegou para o duelo em desvatagem. Na última quarta-feira (22), o Papão foi derrotado por 2 a 1, no Baenão - Stuart e Edson marcaram para o Remo, e Ivan descontou. Com isso, o Leão precisava de apenas um empate para ficar com a taça. Mas fez mais que isso:

A partida

O Remo precisou de apenas sete minutos para sacramentar a vitória. O primeiro gol do jogo veio logo aos dois minutos: desatenção bicolor na cobrança de escanteio ensaiada do Leão. Ramires cruzou rasteiro para a área e Santos precisou apenas empurrar a bola para abrir o placar.

O segundo veio cinco minutos depois. O Paysandu buscava o gol e o goleiro do Remo, João Victor defendeu. No contra-ataque azulino, Solano lançou Pedro Victor, que entrou em velocidade e saiu cara a cara com o goleiro. Pedro deu um toque por cima para fazer o segundo.

Ainda buscando uma reação, o Paysandu conseguiu um pênalti aos 39 minutos. O zagueiro azulino tentou cortar a bola de bicicleta, e atingiu o atacante bicolor no rosto. Ruan Pitbull bateu no canto esquerdo do goleiro para diminuir. No entanto, o placar permaneceu assim: 2 a 1 Remo e título para o Leão.

Campanha do campeão

Para alcançar o título do torneio, o Remo venceu Comercial e Vila Rica para ficar com a liderança do grupo B do estadual sub-17. No mata-mata, passou por Pinheirense, Castanhal (nos pênaltis) e Cametá - com direito a um triunfo por 5 a 1 no segundo duelo -, para chegar à decisão.

Histórico

O último título do Remo do torneio estadual tinha sido em 2017. Ou seja, o clube voltou a levantar a taça da categoria sub-17 neste final de 2021. O atual bicampeão do torneio era o Carajás, que havia conquistado a última edição da competição, em 2019, em uma final contra o próprio Remo. Em 2020, o torneio não ocorreu, por causa da pandemia da covid-19.