Jogadora do Marrocos entra para a história ao utilizar véu em partida; saiba o que é hijab

A vitória de 1 a 0 do Marrocos sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo Feminina na madrugada deste domingo (30) foi marcada por dois eventos históricos. Além da seleção estreante em mundiais ter somado os três primeiros pontos na competição, a presença em campo da zagueira Nouhaila Benzina também foi emblemática. Ela foi a primeira jogadora a usar o hijab, que é o traje típico da doutrina islâmica em que as mulheres cobrem cabelos, pescoço e ombros.

O feito é inédito visto que o Marrocos é a primeira seleção árabe a participar do torneio e porque a FIFA proibia a utilização do hijab até uma década atrás, alegando questões de “segurança e saúde”.

A entidade só passou a regulamentar o uso véu em campo a partir de 2012, quando determinou que a Confederação Asiática realizasse estudos experimentais sobre o tema. Depois do teste, em 2014, a FIFA suspendeu a proibição.

Nouhaila Benzina tem sido blindada pela delegação marroquina e ainda não concedeu entrevistas, mas a capitã do time, Ghizlane Chebbak, e outras companheiras já ressaltaram a importância do gesto da defensora.

“Estamos muito honradas de ser a primeira nação árabe a fazer parte da Copa do Mundo Feminina. A gente sente que carrega nos ombros uma grande responsabilidade de deixar uma boa imagem e de mostrar as conquistas do time de Marrocos”, disse Chebbak.

O que é hijab?

Hijab é uma palavra árabe que significa "cobertura" ou "véu". Na cultura muçulmana, o hijab refere-se a um tipo específico de vestimenta usada por algumas mulheres muçulmanas como uma manifestação de sua fé e modéstia. O hijab geralmente envolve cobrir a cabeça e o cabelo, além de algumas vezes incluir o pescoço e os ombros.

É importante observar que o hijab não é uniforme e pode variar em estilos e designs, dependendo da cultura, tradição, interpretação religiosa e preferências individuais. Algumas mulheres usam um hijab que cobre apenas o cabelo, enquanto outras optam por cobrir todo o corpo com uma vestimenta mais ampla, como a burca ou o niqab.

Apesar de ser um símbolo do islamismo, as mulheres tem conquistado cada vez mais autonomia para utilizar ou não o hijab. A vestimenta é imposta apenas no Irã, na Arábia Saudita e em partes do Afeganistão e do Paquistão, onde há maior presença do grupo fundamentalista Talibã.

Controvérsias

O uso do hijab é uma escolha pessoal e pode ser motivado por crenças religiosas, culturais ou filosóficas. Algumas mulheres escolhem usar o hijab como uma forma de expressão religiosa e identificação com sua comunidade religiosa, enquanto outras o veem como um símbolo de empoderamento e independência. É essencial respeitar a escolha pessoal de cada indivíduo em relação ao uso do hijab.

No entanto, fora do contexto esportivo, a questão ainda gera inúmeras controvérsias. Na França, por exemplo, é proibido o uso do hijab em escolas públicas desde 2004. Já em 2010, o país aprovou uma lei que determina que "ninguém pode, em um espaço público, usar nenhum artigo de vestimenta concebido para ocultar o rosto". As medidas francesas já foram condenadas pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), que considera as leis do país islamofóbicas.